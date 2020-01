Em meio a filas, CGU diz em relatório que INSS está no caminho certo

Copo meio cheio Relatório da CGU (Controladoria-Geral da União) publicado nesta sexta (24) elogia a decisão do INSS de investir em inovações tecnológicas em vez de buscar novos servidores. Embora reconheça que o déficit de pessoal no órgão impactou de forma relevante e pode ser o motivo das filas, o documento ressalta “que a lógica de rever processos de trabalho antes de reivindicar maior quantidade de servidores é positiva e está alinhada com o cenário das contas públicas brasileiras”.

Virtual A CGU cita preocupação com unidades abertas “com um ou dois servidores, por vezes deslocados de outras unidades”, mas afirma que o INSS vem “procurando equacionar esse problema” com tecnologia.

Reforço Apesar do otimismo traçado pelo relatório, o governo deve editar medida provisória para incluir, além de militares, servidores aposentados na força-tarefa com o objetivo de reduzir o estoque de pedidos em atraso –segundo cálculos da equipe econômica, o reforço deve custar R$ 14,5 milhões por mês aos cofres públicos. Cerca de 1,3 milhão de pedidos estão na fila, sem resposta.

Pode isso? Há ainda um impasse sobre a MP. Para o TCU (Tribunal de Contas da União), a saída mais adequada é o governo abrir uma seleção para a contratação temporária de servidores, sem distinção entre civis e fardados.

