Assessor de Guedes é escalado para defender reforma administrativa na Esplanada

Sola de sapato O Ministério da Economia destacou o secretário de desburocratização, Paulo Uebel, para percorrer as demais pastas com a proposta de reforma administrativa debaixo do braço e apresentá-la a ministros e a representares de servidores, que podem se opor e travar as mudanças. Ele já foi na Defesa, na Justiça e em órgãos como AGU e CGU.

Advocacia A ideia é tentar cooptar adeptos na Esplanada que possam advogar pela medida quando o texto chegar ao Congresso e a discussão começar. A principal mensagem é que os atuais funcionários não serão atingidos, apesar da previsão de alteração no regime de avaliação e promoção.

