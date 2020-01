Ala da comunidade judaica pretende usar caso Alvim para realizar atos contra governo Bolsonaro

Ponta do novelo O vídeo com alusão ao nazismo que derrubou o secretário de Cultura, Roberto Alvim, acentuou o racha na comunidade judaica no país. O grupo Judeus pela Democracia pretende usar o episódio para realizar atos contra a gestão Jair Bolsonaro. As manifestações serão atreladas a uma data simbólica: devem ocorrer na semana de 27 de janeiro, Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. A ideia é reforçar a tese de que Alvim apenas expôs a narrativa autoritária do governo.

Espelho “Qualquer pessoa mais atenta pode perceber que sempre houve certa aproximação de membros do governo Bolsonaro com a extrema direita e com posições próximas ao nazismo. Alvim apenas foi mais explícito. Por isso paga o preço. Mas não basta”, afirma Michel Gherman, colaborador do Instituto Brasil-Israel e pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ.

Além-mar A repercussão do caso em Israel deu força à organização dos atos no Brasil. Veículos locais, como o diário Haaretz, noticiaram que Alvim havia feito referências a Joseph Goebbels, e destacaram as “boas relações” do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu com Bolsonaro.

Moinho O episódio que levou à demissão de Alvim também alimenta a estratégia do prefeito de SP, Bruno Covas (PSDB). Auxiliares do tucano identificam a política cultural como uma das apostas na campanha pela reeleição, com foco na oposição a atos do governo Bolsonaro que atinjam setores de esquerda e artistas.

Sem respiro A oposição no Congresso pretende esticar a polêmica sobre os erros nas notas do Enem até a volta dos trabalhos no Legislativo, em fevereiro. Idilvan Alencar (PDT-CE) fará requerimento convocando o presidente do Inep, Alexandre Lopes, a prestar esclarecimentos na Comissão de Educação da Câmara.

TIROTEIO

É urgente a criação de uma autoridade sul-americana de segurança. Não se combate o crime organizado só no território nacional

De Raul Jungmann, ministro da Segurança Pública no governo Michel Temer, sobre a fuga de membros da facção brasileira PCC no Paraguai

