Guedes quer mandar ao Congresso projeto que regulamenta demissão de servidores por mau desempenho

Linha de corte O Ministério da Economia planeja mandar, no pacote da reforma administrativa que será enviado ao Congresso no início de 2020, um projeto de lei para instituir e regulamentar o processo de desligamento de servidores estáveis por mau desempenho. A medida se somará às mudanças que serão feitas para tornar mais rígido o processo de avaliação desses quadros. Inspirada em outros países, a ideia é que só um órgão colegiado, formado por mais de uma pessoa, possa chancelar as demissões.

No papel Ao delimitar que um servidor só possa ser demitido após o parecer de um órgão colegiado, a pasta evitaria acusações de perseguição política. O funcionário também teria direito a diversos recursos, antes de a decisão ser consumada.

Chances O objetivo, segundo integrantes do Ministério da Economia, não é simplesmente punir aqueles que tiverem desempenho abaixo do esperado, mas dar a eles a chance de aprimorar a qualidade do serviço. Por isso, antes de um veredito final, o servidor receberia advertências de que precisa melhorar e entraria numa espécie de recuperação.

Eu primeiro Já tramita no Senado um projeto de lei que determina a exoneração por rendimento ruim. Mas, segundo membros do time de Paulo Guedes, o Executivo quer encampar a própria proposta.

Fins e meios A equipe do ministro entende que a mudança exigiria apenas a regulamentação de artigo da Constituição que prevê a demissão do servidor por processo administrativo. Se não alterar a Carta, a regra atingirá servidores em atividade.

Fins e meios 2 Outra opção seria mudar a própria Constituição para deixar explícito que o mau desempenho pode ser motivo para a saída dos quadros. Por esse modelo, só os novos funcionários seriam atingidos pela mudança.

Tiroteio

Aprovamos o que era bom para o país. E, mesmo assim, os avanços só se deram porque a Câmara calibrou o que foi enviado

Do deputado Marcelo Ramos (PL-AM), sobre a Folha mostrar que Guedes aprovou uma em cada três medidas que mandou ao Congresso em 2019

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta segunda (30) clique abaixo:

Kassab quer lançar Hugo Leal na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro

Relator prevê limitar alcance da PEC da 2ª instância só para novos processos de precatórios

Câmara promete derrubar veto de Bolsonaro a item sobre fake news no pacote anticrime

Ministros do STF minimizam reprovação do Supremo no Datafolha