Gleisi atua para colocar mulheres em cargos estratégicos da direção do PT

Agora é que são elas Reeleita presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann atuou para colocar mulheres na maiorias dos cargos estratégicos da direção do partido: Gleide Andrade ficou na secretaria de finanças, Sônia Braga na de organização, e Maria do Rosário na formação política.

Vem, gente Gleisi negociou com as correntes do PT a execução do que chama de gestão colegiada. A implantação de um compliance e de um projeto digital serão as primeiras medidas do novo modelo.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta segunda (20) clique abaixo:

Ala da comunidade judaica pretende usar caso Alvim para realizar atos contra governo Bolsonaro

Assessor de Guedes é escalado para defender reforma administrativa na Esplanada

Associações vão questionar proposta que proíbe filiação partidária de servidor