Em aceno a evangélicos, Covas cria medida que facilita isenção de IPTU a templos religiosos

Com fé, eu vou O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), baixou na última semana resolução que cria uma via rápida para a aprovação de isenção do IPTU para templos religiosos. A medida entra em vigor em 1º de fevereiro e deve acelerar a análise de pedidos, que podem levar anos, para uma solução ainda em 2020. O projeto, idealizado pelo presidente da Câmara, Eduardo Tuma (PSDB), frequentador da igreja Bola de Neve, é aceno de Covas, que tenta a reeleição, a um eleitorado crescente.

No ponto A novidade atende a templos que usam imóveis alugados –a maior parte evangélicos. Igrejas em edifícios próprios já têm acesso ao benefício há mais tempo.

Sem relação A gestão Covas diz que não há interesse eleitoral na medida, que já estaria sendo desenvolvida há meses.

Acelera Com a mudança, a aprovação de pedidos será automática, via internet, bastando que os documentos estejam adequados às regras.

Torcida Aliados de Covas acreditam que a candidatura de Márcio França (PSB) à Prefeitura de SP não terá força para prosperar. A avaliação é que o tucano dominou o centro com uma aliança que hoje soma nove partidos. Nos extremos, estarão o PT e a direita que mimetizará Jair Bolsonaro. Para eles, o ex-governador já teria perdido o bonde.

Deslocado Eles interpretam os contatos de França com o apresentador José Luiz Datena e Paulo Skaf –este último cada vez mais próximo de Bolsonaro– como um derradeiro recurso. O flerte teria contribuído para o esfriamento das conversas com Marta Suplicy, que hoje namora o PT.

Às claras Ao Painel, França disse discordar do diagnóstico e negou aproximação com Bolsonaro, apesar de não rejeitar um apoio tardio. Em um eventual segundo turno contra Covas, diz ele, “Bolsonaro não errará mais uma vez”, em referência ao apoio dado a João Doria em 2018. “Acho que o presidente tem percebido a diferença de adversário leal e inimigo oculto”, afirma.

Vai que é tua O PT definiu os próximos líderes na Câmara e no Senado: Enio Verri (PT-PR) e Rogério Carvalho (PT-SE), respectivamente.

Empurrão Em busca de grandes cidades, o PDT quer lançar o deputado estadual Miro Sanova à prefeitura de Ananindeua, segunda cidade mais populosa do Pará.

