Ministros do TCU dizem que não querem parar projeto de reduzir filas do INSS, mas que não aceitarão ilegalidades

Fins e meios Ministros do TCU (Tribunal de Contas da União) fizeram chegar ao Ministério da Economia a informação de que eles não têm interesse em parar a força-tarefa para reduzir as filas no INSS. Porém, tampouco aceitarão burla à legislação. A pasta quer contratar militares da reserva para o trabalho, o que o Ministério Público considera ilegal por não haver concurso.

Precarização Pelos cálculos da Economia, se o governo contratar um funcionário temporário por um salário mínimo, gastará três vezes mais, já que terá que arcar com encargos trabalhistas. Os militares, por sua vez, receberão apenas 30% do soldo, o que sairia mais barato.

