Governo Doria monitora repercussões do confronto entre PM e manifestantes com 2013 na memória

Escaldado Membros da Secretaria de Segurança Pública de João Doria estão monitorando as repercussões do confronto da Polícia Militar com manifestantes na última quinta (16). Os protestos, tal qual em 2013, eram contra o aumento das tarifas de transporte. Novos atos foram convocados para terça-feira (21).

Fominha Pré-candidato à Prefeitura de SP, o vereador Jilmar Tatto foi escolhido, nesta sexta (17), secretário de Comunicação do PT. Seus rivais na sigla ficaram sem entender como ele levará as duas tarefas.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição deste sábado (18) clique abaixo:

Alcolumbre indica a Bolsonaro que tolerância a rompantes autoritários do governo é baixa

Membros do governo veem influência de Michelle Bolsonaro na escolha por Regina Duarte para a Cultura

Ministros aconselham chefe da Secom de Bolsonaro a não assinar mais contratos públicos com clientes de sua empresa

Ministros do TCU dizem que não querem parar projeto de reduzir filas do INSS, mas não aceitarão ilegalidades

Bolsonaro irrita governo do Piauí ao dizer, incorretamente, que é o estado mais pobre do Brasil