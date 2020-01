Contratação de militares da reserva para reduzir fila do INSS é criticada no Tribunal de Contas da União

Farda A contratação de militares da reserva para reduzir a fila do INSS é alvo de críticas no Tribunal de Contas da União. A avaliação é que seria necessário abrir seleção pública para o recrutamento, que poderia convocar até aposentados do INSS.

Meca Antes de desembarcar em Davos, na Suiça, o ministro Paulo Guedes (Economia) viajou aos EUA para uma conferência da Sociedade Mont Pelerin, fundada por papas do liberalismo econômico, como Hayek e Mises.

Auxiliares de Bolsonaro querem que Wajngarten afaste gestor de empresa, irmão de seu número 2 no governo

Incumbido por Lula de acalmar ânimos, Haddad acirra tensão na briga do PT em SP’

Centrais sindicais se queixam de relação distante com Lula desde que saiu prisão’

Damares busca Saúde por dinheiro para campanha sobre abstinência sexual, mas área técnica da pasta resiste