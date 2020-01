Bolsonaro irrita governo do Piauí ao dizer, incorretamente, que é o estado mais pobre do Brasil

Chateado Não agradou o governo do Piauí a citação de Jair Bolsonaro na última quinta (16). Além de dizer que o estado é o mais pobre do país, o presidente afirmou que há estrangeiros interessados em explorar o mineral vanádio na região e não conseguem por descuido da gestão local, do petista Wellington Dias.

Chateado 2 O governo do Estado informou que uma empresa solicitou apenas licença para pesquisa e desde março de 2017 não renovou o interesse. “Caso renove o pedido, será atendida”, afirma. Sobre a pobreza, dados do IBGE mostram que há nove estados com maior incidência de pobreza do que o Piauí.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição deste sábado (18) clique abaixo:

Alcolumbre indica a Bolsonaro que tolerância a rompantes autoritários do governo é baixa

Membros do governo veem influência de Michelle Bolsonaro na escolha por Regina Duarte para a Cultura

Ministros aconselham chefe da Secom de Bolsonaro a não assinar mais contratos públicos com clientes de sua empresa

Ministros do TCU dizem que não querem parar projeto de reduzir filas do INSS, mas não aceitarão ilegalidades

Governo Doria monitora repercussões do confronto entre PM e manifestantes com 2013 na memória