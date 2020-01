Incumbido por Lula de acalmar ânimos, Haddad acirra tensão na briga do PT em SP

Fogo… Ao se reunir com Jilmar Tatto e Márcio Toledo, marido de Marta Suplicy, Fernando Haddad falhou na missão dada por Lula de apaziguar a disputa de petistas pela candidatura à Prefeitura de São Paulo.

…na fervura Petistas ligados ao deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP), que quer disputar as prévias contra Tatto, irritaram-se e dizem que o vereador “está cantando vitória antes da hora” com apoio do ex-prefeito da cidade.

Vai ou racha O racha nasceu com divergências na distribuição de funções do partido na Câmara Municipal. Se não houver composição, dizem, o candidato petista não deve contar com a ajuda da ala derrotada na eleição.

