Centrais sindicais se queixam de relação distante com Lula desde que saiu prisão

Dar as mãos? Líderes de centrais sindicais reclamam que desde que saiu da prisão, em novembro do ano passado, o ex-presidente Lula ainda não se reuniu com as entidades. Naquela época, sindicalistas pediram um encontro ao petista, o que ainda não ocorreu.

Dar as mãos? 2 Coordenador da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, diz que Lula só mantém diálogo com a CUT e peca ao não se aproximar dos demais movimentos. “É necessária uma construção mais ampla para derrotarmos o bolsonarismo“.

De longe Outros sindicalistas, porém, avaliam que a proximidade com Lula pode azedar de vez a relação com o governo, além de afugentar filiados que se tornaram críticos do PT.

Ano novo… O comitê Lula Livre, composto por representantes de diferentes grupos de defesa do ex-presidente, como CUT, PT e movimentos sociais, fará uma reunião no sábado (18), em São Paulo.

…vida nova A ideia é discutir os próximos passos da campanha que, com o petista fora da prisão, deve se tornar “Lula inocente”, ou seja, passará a defender Lula das condenações que ele recebeu na Justiça.

