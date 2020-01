Lula aconselha petistas a evitar briga interna por candidatura em SP

Da porta para dentro Na falta de definição sobre quem será o candidato do PT que disputará a Prefeitura de São Paulo, o ex-presidente Lula demonstrou preocupação de que as prévias, previstas para 15 de março, resultem em brigas internas. Nesta segunda (6), em reunião com Jilmar Tatto, um dos pré-candidatos, e outros petistas, como Fernando Haddad, Lula falou da necessidade de manter o partido unido e sugeriu que os postulantes gastem mais energia com a campanha do que com a disputa no próprio quintal.

Menos um Na mesma reunião, o ex-presidente disse que pediu a Fernando Haddad para se voltar a questões nacionais, sinalizando que o ex-prefeito deve ficar de fora da eleição municipal deste ano, apesar da torcida de parte dos petistas da capital.

Estratégia Lula também admitiu que, a essa altura, ter um candidato já escolhido faz diferença para se contrapor a Bruno Covas (PSDB) na centro-esquerda, espaço sobre o qual o prefeito avança. Por isso, o ex-presidente quer que a definição seja breve.

Genética Em São Luís (MA), a família Sarney cogita testar o nome do neto do patriarca, Adriano, hoje deputado estadual, como possível nome para disputar a eleição na capital. Adriano é filho de Zequinha Sarney. As pesquisas indicam, porém, que sua candidatura tem baixa adesão.

TIROTEIO

O governo quer que as escolas ensinem o menos possível e somente sua versão das ciências. Chamamos isso de doutrinação

Andressa Pellanda, coordenadora executiva da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, sobre a crítica de Bolsonaro a livros didáticos

