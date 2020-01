Solução apontada por Bolsonaro para baixar preço do etanol custaria entre R$ 2 bi a R$ 3 bi à União

Energético Jair Bolsonaro criticou, na última quinta (9), “grupos que querem criar imposto” na venda direta de etanol das usinas para os postos. A medida, disse ele, poderia baratear os combustíveis.

Está sobrando Técnicos do governo observam, no entanto, que os tributos federais que incidem sobre o etanol rendem à União de R$ 2 bilhões a R$ 3 bilhões ao ano. E, por isso, nem mesmo o governo federal poderia abrir mão da taxação.

Água mole Décio Oddone, diretor da ANP (Agência Nacional do Petróleo), diz que ainda não desistiu de tentar convencer os governadores a mudar a cobrança do ICMS que incide sobre os combustíveis. Para ele, caso o conflito entre EUA e Irã seja passageiro, o petróleo cairá muito e, com ele, a arrecadação dos estados.

