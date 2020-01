Equipe econômica deve liberar R$ 2,6 bi para 13º do Bolsa Família; reformulação do programa furaria o teto de gastos

O que tem pra hoje Apesar da resistência em autorizar novas despesas, a equipe econômica indicou ao Palácio do Planalto que deve liberar R$ 2,6 bilhões neste ano para o 13º do Bolsa Família. Já a reformulação integral do programa –orçada em cerca de R$ 14 bi no fim de 2019– esbarraria em outro obstáculo: faria o governo furar o teto de gastos. Por isso, é de difícil execução. A alternativa de cortar programas sociais mal avaliados poderia ajudar, adicionando R$ 5 bi à conta, mas a opção foi vetada na Casa Civil.

Dois mais dois Pelos cálculos do time de Paulo Guedes (Economia), seria possível liberar pouco mais de R$ 3 bilhões para o redesenho do programa, o que limita os planos de Osmar Terra (Cidadania) e Onyx Lorenzoni (Casa Civil). O time de Terra espera contar com o dinheiro economizado no combate a fraudes em programas sociais.

Chapéu alheio Caso tenha que parcelar a reformulação do Bolsa Família, a Cidadania tem duas prioridades. Corrigir os valores pagos aos mais pobres e conceder bolsas de qualificação, bancadas pelo Sistema S, para ajudar beneficiários que nem trabalham, nem estudam a não dependerem mais da iniciativa.

Todo mundo A ideia é que sejam atendidas pessoas de 18 a 29 anos. O valor da bolsa ainda não está definido.

Secos e molhados Poucos dias antes do Natal, Osmar Terra nomeou a filha do deputado e colega de partido Hildo Rocha (MDB-MA), Renata Rodrigues Rocha, para um cargo na Secretaria de Articulação e Parcerias. A área, aliás, recebeu ainda egressos da Secretaria de Cultura, que deixou a pasta e migrou para o Ministério do Turismo.

Mais uma criança vítima da política de insegurança do Rio. Tristeza! O crime se combate com inteligência e punição

Da deputada Jandira Feghali (PCdoB), sobre a morte da menina Anna Carolina, de 8 anos, vítima de uma bala perdida, no Rio

