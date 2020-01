PSL em SP corre para regularizar contas do partido para lançar Joice Hasselmann como candidata

Corrida O diretório municipal do PSL em São Paulo corre contra o tempo para regularizar as contas do partido na Justiça Eleitoral e lançar da candidatura de Joice Hasselmann (PSL-SP) à prefeitura. Parlamentares da sigla temem que o problema possa atrapalhar o registro, em abril.

Torcida O advogado do partido Arthur Rollo, porém, diz não ver impeditivo legal. Segundo ele, as pendências podem acarretar multa e devolução de verba, mas não proibição de candidatura.

Energético Jair Bolsonaro criticou, na última quinta (9), “grupos que querem criar imposto” na venda direta de etanol das usinas para os postos. A medida, disse ele, poderia baratear os combustíveis.

