Bolsonaro deve sancionar fundo eleitoral às vésperas do prazo final, no dia 20

Em cima do laço Jair Bolsonaro deve sancionar o projeto de lei que destina R$ 2 bilhões para o fundo eleitoral, alvo de críticas do presidentes, às vésperas do prazo limite, em 20 de janeiro.

Te direi quem és… Ministros do Supremo e pessoas próximas a Luiz Edson Fachin, do STF, dizem que o magistrado dificilmente seria contra a criação da figura do juiz das garantias, aprovada pelo Congresso. Seis integrantes da corte, sem contar Fachin, já se mostraram favoráveis à novidade.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição deste sábado (11) clique abaixo:

Equipe econômica deve liberar R$ 2,6 bi para 13º do Bolsa Família; reformulação do programa furaria o teto de gastos

Ministério da Cidadania prepara ações para deficientes, bandeira de Michelle Bolsonaro

PSL em SP corre para regularizar contas do partido para lançar Joice Hasselmann como candidata

Solução apontada por Bolsonaro para baixar preço do etanol custaria entre R$ 2 bi a R$ 3 bi à União