Ex-assessor que denunciou rachadinha de Gil Diniz diz que salário ressarciu gastos não-declarados de campanha

O cobrador Apesar de dizer que deixou de trabalhar no gabinete do deputado estadual Gil Diniz (PSL) em abril, o ex-assessor Alexandre Junqueira, que acusa o parlamentar de “rachadinha”, só foi exonerado em julho. Segundo ele, os salários extras foram pagos como uma espécie ressarcimento por gastos que ele teve na campanha e que não teriam sido honrados durante a eleição.

O cobrador 2 Junqueira era motorista do então candidato e diz ter rodado 50 mil quilômetros pelo estado, o que gerou gastos com pneus, amortecedores e manutenção.

Fecha a conta A mulher dele, Solange, levou ao Ministério Público extratos de pedágios, no valor de R$ 1.101,62, e a lista de multas do marido, que totalizam R$ 2.180,37 em infrações cometidas entre março e agosto de 2018. As despesas não constam dos gastos oficiais da campanha. O salário do ex-assessor era cerca de R$ 11,5 mil por mês.

Cofrinho O governo de Minas Gerais afirma que não pode precisar quanto deve arrecadar com a antecipação dos royalties da exploração do nióbio –a conta exata só sairá na véspera da operação. O estado usará a verba para para honrar salários de servidores e dívidas com municípios.

