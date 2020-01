Parlamentares e procuradores querem usar juiz das garantias para rever decisão do STF sobre caixa 2 na Justiça Eleitoral

Um cajado, dois coelhos Parlamentares e integrantes do Ministério Público Federal querem aproveitar a dificuldade de implementar o juiz das garantias na Justiça Eleitoral para impulsionar debate sobre a possibilidade de rever a decisão do STF, de 2019, que delegou a esse ramo do Judiciário a análise de casos de caixa 2 combinados a crimes como lavagem de dinheiro. Projetos que sustam a ordem da corte têm apoio de adeptos da Lava Jato no Congresso. Ministros do Supremo, porém, veem o movimento com ceticismo.

Na boca Na Câmara, um projeto de lei complementar está pronto para ser levado a plenário, mas encontra resistência entre líderes da centro-direita.

Resultado O debate sobre a decisão do STF voltou à tona porque, se a Justiça Eleitoral não tivesse assumido casos de corrupção, o juiz das garantias não precisaria ser aplicado neste ramo do Judiciário –a nova figura jurídica criada pelo Congresso cobre somente processos da área penal.

Vida curta Ministros do STF e do Superior Tribunal de Justiça ficaram perplexos com a decisão do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Benedicto Abicair de censurar o Porta dos Fundos. Antes mesmo de Dias Toffoli derrubar o ato, magistrados apontavam afronta à interpretação do Supremo contra censura prévia. Na Procuradoria-Geral da República, houve críticas à promotora Barbara Spier, que atuou no caso.

TIROTEIO

O primeiro passo para estudar segurança pública é aprender a ler e escrever. Recomendo que ele comece por aí

Do pesquisador Guaracy Mingardi, sobre Abraham Weintraub (Educação) dizer que a academia não se dedica a estudos na área

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta sexta (10) clique abaixo:

Cidadania e Casa Civil levam novo bolsa família a Bolsonaro para aumentar pressão sobre Paulo Guedes

Ministro da Casa Civil promove assessor, pastor da Sara Nossa Terra, a chefe de gabinete

Ex-assessor que denunciou rachadinha de Gil Diniz diz que salário ressarciu gastos não-declarados de campanha

Após caso ser arquivado, Bia Kicis quer processar ativista que a denunciou por caixa dois