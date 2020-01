Plano de Zema para pagar contas de fim de ano é afetado por crise no Oriente Médio

Timing A crise no Oriente Médio está atrapalhando os planos de Romeu Zema (Novo). Segundo auxiliares do governador mineiro, ele espera alguma calmaria nos mercados para concluir a operação financeira de antecipação de royalties de nióbio.

Timing 2 Minas quer arrecadar R$ 6 bilhões e finalizar o pagamento do 13º de servidores, além de efetivar repasses devidos a municípios.

Corda no pescoço Para honrar uma parte do 13º, Zema atrasou a conta com fornecedores. A adesão ao regime de recuperação fiscal, socorro do governo federal, foi enviada à Assembleia em outubro e empacou na primeira fase de tramitação.

