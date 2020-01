Cidadania e Casa Civil levam novo bolsa família a Bolsonaro para aumentar pressão sobre Paulo Guedes

Quem cedo madruga A Casa Civil e o Ministério da Cidadania levaram a proposta de reformulação do Bolsa Família a Jair Bolsonaro, logo no início do ano, na tentativa de convencer o presidente a pressionar desde já o Ministério da Economia a liberar mais recursos para o projeto.

Queda de braço O assunto ganhou tração no fim de 2019, quando a equipe de Paulo Guedes informou que já não havia mais dinheiro, nem tempo, para liberar os R$ 14 bi pedidos por Osmar Terra (Cidadania).

