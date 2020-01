Pré-candidato em SP brinca com possível disputa com Suplicy: ‘Matarazzo por Matarazzo, fique com o original’

Em família Andrea Matarazzo (PSD), que pretende entrar na disputa pela Prefeitura de São Paulo, diz torcer para que Eduardo Suplicy seja o candidato do PT. Ele já teria um slogan: “Matarazzo por Matarazzo, fique com o original”.

Muy amigo Tucanos paulistas disseram identificar sinais de que Gilberto Kassab, presidente do PSD, está insatisfeito com ações do aliado João Doria (PSDB).

Muy amigo 2 Seu apadrinhado, o secretário-executivo da Casa Civil, Antonio Carlos Rizeque Malufe, teria perdido força, o que provocou desgosto no dirigente do PSD. Como resposta, Kassab teria aberto conversas com Bolsonaro sobre possíveis opções para a Prefeitura de São Paulo.

