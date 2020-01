Ministros do STF pressionam CNMP a levar adiante investigação de fundação da Lava Jato

Com lupa Integrantes do STF querem que o CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) leve adiante investigação sobre a criação de uma fundação pela Lava Jato em Curitiba, feita para gerir R$ 2,5 bilhões recuperados em dinheiro desviado da Petrobras.

Por aqui O ministro Alexandre de Moraes enviou ofício em setembro ao conselho e reiterou o pedido no fim do ano para que o corregedor do órgão, Rinaldo Lima, instaurasse a apuração. Mas até agora nada teria sido feito.

Verifique-se Moraes teria apontado supostas ilegalidades de membros do MPF e demanda a apuração do caso.

