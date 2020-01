DEM busca Cafu, Diego Hypólito e Maurren Maggi para puxar votos na Câmara de São Paulo

Sede ao pote Para ampliar o número de vereadores na Câmara de São Paulo neste ano, o DEM aposta na candidatura de famosos como Cafu, Diego Hypólito e Maurren Maggi, que se filiou em outubro passado.

Sede ao pote 2 Além da ofensiva sobre esportistas, a sigla age em outras frentes para engordar a bancada –filiou dois vereadores e pretende trazer mais três (Caio Miranda Carneiro, do PSB, Xexéu Tripoli, do PV, e Rinaldi Digilio, do Republicanos).

Novidade Ter uma chapa de vereadores competitiva é crucial nesta eleição, já que será a primeira em que a ocupação de cadeiras no legislativo não será determinada pela força das coligações. Cada sigla deverá conquistar, por si só, votos para ocupar espaço na Câmara. Dessa maneira, ter puxadores de votos ficou ainda mais relevante.

Quem manda Políticos apontam, contudo, que uma coisa continua igual: partidos que dominam a máquina –caso de PSDB e DEM em SP– são mais atrativos. O PSDB quer trazer seis vereadores na janela partidária, dois já teriam topado a troca de legenda.

