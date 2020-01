Governo brasileiro diz ter recebido sinal de que Irã quer manter relação pragmática, apesar de críticas

Cada um na sua Integrantes do governo brasileiro dizem ter recebido sinal do Irã de que, apesar da insatisfação com o tom da nota em apoio aos EUA, o país pretende manter “relação pragmática” com o Brasil. Após a reprimenda diplomática, na última segunda (6), a encarregada de negócios Maria Cristina Lopes volta nesta quarta (8) à chancelaria em Teerã. Dessa vez, o objetivo é uma reunião de cooperação cultural. Para um membro do Itamaraty, é indicativo de que há entendimento, apesar das diferenças.

Na moral Na reunião convocada pelo governo iraniano para ouvir explicações, a diplomata levou a mensagem de que o intuito do Brasil não é condenar o país, mas sua atuação pontual, como mostrou a Folha. O argumento é que nem todas as ações brasileiras no exterior contam com a simpatia do Irã, mas nem por isso há ruptura na relação dos dois países.

Ao que interessa O Irã é um importante comprador de milho, carne, soja, açúcar e farelo de soja do Brasil. No Itamaraty, não se vê, pelo menos por ora, sinal de retaliação comercial.

Está pesado? A visão de diplomas brasileiros é que, apesar das críticas à nota emitida logo após o ataque dos EUA, outros países tiveram reação muito mais dura. Nesta segunda (6), comunicado feito por Alemanha, França e Reino Unido repreende a atuação do Irã no Oriente Médio e fala em papel negativo que o país desempenha na região.

Made in fazenda O Ministério da Agricultura emplacou, no Orçamento deste ano, a previsão de envio de cinco adidos comerciais do agronegócio para embaixadas brasileiras. Eles serão alocados em Reino Unido, Itália, Peru, Cingapura e China, que agora terá dois encarregados.

TIROTEIO

O governo pratica abstinência de políticas públicas ao transferir ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção

Da deputada Maria do Rosário (PT-RS), sobre Damares Alves (Mulher) defender o celibato para evitar gravidez de adolescentes

