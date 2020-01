OAB avisa BC que tarifa no cheque especial fere direito do consumidor

Não ultrapasse A cobrança de tarifa a quem mantiver um limite acima de R$ 500 no cheque especial foi condenada pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), que vê ilegalidade na medida. Ela começa a vigorar no próximo dia 6.

Não ultrapasse 2 O Banco Central deu permissão para os bancos cobrarem pela disponibilidade da reserva, mesmo se o cliente não usá-la. A entidade afirma que a resolução é abusiva e fere o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição e já enviou ofício ao BC.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta quarta (1º) clique abaixo:

Governo recebe sinais de que perfil de investidor no Brasil mudou e se importa mais com o que fala e faz a classe política

Em resposta à aproximação do Brasil, ministro argentino desembarca em Brasília no fim do mês

Governo vai mudar estratégia de comunicação de Bolsonaro nas redes

Aliados de Bolsonaro dizem que instabilidade em sistema da Justiça Eleitoral pode atrasar criação de Aliança

Movimentos de esquerda planejam reforçar atos contra Bolsonaro em 2020