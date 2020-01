Aliados de Bolsonaro dizem que instabilidade em sistema da Justiça Eleitoral pode atrasar criação de Aliança

Pedras no caminho A Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro pretende criar, tem enfrentado os primeiros obstáculos para sair do papel. Integrantes da sigla apontam dificuldade no acesso ao sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para cadastrar o apoiamento à fundação da nova agremiação.

F5 Os dirigentes dizem que são quase 100 mil fichas represadas devido à instabilidade no sistema da Justiça Eleitoral. Nesse cenário, parte do comando da Aliança já trabalha com a possibilidade de o entrave operacional atrasar o cronograma de criação do partido até abril –a tempo de disputar a eleição municipal.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta quarta (1º) clique abaixo:

Governo recebe sinais de que perfil de investidor no Brasil mudou e se importa mais com o que fala e faz a classe política

OAB avisa BC que tarifa no cheque especial fere direito do consumidor

Em resposta à aproximação do Brasil, ministro argentino desembarca em Brasília no fim do mês

Governo vai mudar estratégia de comunicação de Bolsonaro nas redes

Movimentos de esquerda planejam reforçar atos contra Bolsonaro em 2020