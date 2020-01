Governo vai mudar estratégia de comunicação de Bolsonaro nas redes

Casa de ferreiro O chefe da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social), Fábio Wajngarten, planeja uma reforma na comunicação digital do governo Jair Bolsonaro neste início de 2020. A avaliação é a de que falta velocidade e intensidade à divulgação dos feitos do Executivo nas redes sociais –tanto nas oficiais como nas do próprio presidente.

Espeto de pau Para Wajngarten, Bolsonaro soube aproveitar bem o que chama de mídia tradicional, principalmente a TV e o rádio, mas a performance no digital deixou a desejar. Segundo ele, o presidente e o governo precisam assumir a condução da narrativa nas redes, tendo postura mais propositiva, e menos reativa.

