Fábio Faria entra na relação de cotados para disputar a presidência da Câmara

Na corrida A eleição para a presidência da Câmara, que deve ser um dos temas prioritários da agenda da Casa em 2020, ganhou mais um nome: o do deputado Fábio Faria (PSD-RN). Aliados do parlamentar dizem que seu livre trânsito no Palácio do Planalto e a boa relação com Jair Bolsonaro o cacifam para a disputa.

Calmante Hoje à frente da 3a Secretaria da Mesa Diretora da Câmara, Faria foi responsável, por exemplo, pela aproximação de Bolsonaro com o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Segundo relatos, o deputado teria atuado para distensionar a relação entre os dois.

Vitrine No âmbito das conversas sobre a reforma ministerial que Bolsonaro pode fazer em 2020, integrantes do Planalto que advogam pela saída de Onyx Lorenzoni (DEM-RS) da Casa Civil dizem que remanejá-lo a uma pasta com viés social o tornaria mais forte para disputar o governo do Rio Grande do Sul em 2022.

Vitrine 2 Uma opção citada como eventual destino para Onyx é o Ministério do Desenvolvimento Regional, ocupa- do por Gustavo Canuto.