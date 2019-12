Expectativa em tribunais é a de que caiba a Toffoli, mais uma vez, decidir no recesso sobre caso Flávio

Trem que anda O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já enviou resposta ao pedido de informações feito pelo ministro Gilmar Mendes , do STF (Supremo Tribunal Federal), na quinta passada (19), para embasar decisão no habeas corpus de Flávio Bolsonaro.

Trem que anda 2 Após ser alvo de operação do Ministério Público do Rio, o senador pediu à corte que paralise de novo a investigação sobre um esquema de “rachadinha” em seu gabinete quando era deputado estadual. Flávio voltou a alegar irregularidades no acesso de promotores a seus dados no antigo Coaf.

Tudo de novo? Apesar de o processo estar com Mendes, a aposta de integrantes de tribunais superiores é que a decisão sobre o caso seja tomada pelo presidente do STF, Dias Toffoli, no recesso do Judiciário. No último recesso, em julho, foi o ministro quem determinou a suspensão da investigação do caso Flávio e outras envolvendo o Coaf foram suspensas pelo país.

Revezamento Toffoli poderá decidir até 18 de janeiro, quando estará no comando do Supremo durante a folga coletiva. Do dia 19 a 29 de janeiro, o vice-presidente, Luiz Fux, ficará à frente da corte. Se nenhum dos dois decidir sobre o habeas corpus, Flavio só terá uma resposta em fevereiro. No recesso, somente o ministro que estiver no comando do tribunal pode decidir sobre pedidos de liminares.

