Mesmo pessimistas com criação da Aliança a tempo da eleição municipal, pré-candidatos despontam em capitais

Queijo e goiabada Mesmo pessimistas com as chances de a Aliança pelo Brasil vingar a tempo das eleições municipais, nomes bolsonaristas despontam como pré-candidatos nas capitais. Em Belo Horizonte, políticos lembram que Bolsonaro apoia, desde 2016, Bruno Engler (PSL), deputado estadual.

Tateando No Rio, o cenário é nebuloso. Na capital carioca, Jair Bolsonaro pode não lançar nomes ou apoiar de forma tímida Marcelo Crivella (Republicanos), apostam aliados, para evitar se contaminar com a crise na gestão do prefeito.

No detalhe Ao informar que recorreria ao STF para derrubar liminar que trava a reforma da Previdência em SP, a Assembleia Legislativa, presidida por Cauê Macris (PSDB), frisou que o desembargador Alex Zilenovski, do TJ-SP, que paralisou a tramitação da pro- posta, é diretor da Associação Paulista dos Magistrados.

No detalhe 2 A entidade é contra vários itens das mudanças na aposentadoria. Ainda sem decisão do Supremo, a votação do texto ficou para 2020.

