Apesar de mudança na Capes, fusão com CNPq é remota para integrantes da Ciência e Tecnologia

No mundo da lua Apesar de Anderson Correia ter trocado a presidência da Capes pelo ITA, nesta terça (17), a fusão do órgão com o CNPq é hoje próxima de zero, segundo aliados do ministro Marcos Pontes (Ciência).

Meu bolso O aviso de Bolsonaro de que vetará mudanças na proposta que altera as leis de trânsito foi criticado por prefeitos, que temem que o afrouxamento nas normas leve ao aumento nos atendimentos de emergência, bancados com recursos municipais.

Linha no chão Presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete (PSB) diz que se pode aprimorar, mas não afrouxar as regras e promete mobilizar seus pares em apoio à alternativa mais moderada que tramita na Câmara.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta quarta (18) clique abaixo:

Ação de Doria em disputa tucana provoca fraturas para além do PSDB; revanche deve ocorrer no STF

Integrantes do PSB querem que ex-governador da Paraíba alvo de pedido de prisão se licencie do partido

Datena esticará decisão sobre corrida à Prefeitura até o fim do prazo, em abril

Conselheiros do CNMP veem aceno de Aras a militares em nomeação