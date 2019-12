Integrantes do PSB querem que ex-governador da Paraíba alvo de pedido de prisão se licencie do partido

Afaste de mim Dirigentes do PSB querem que o ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho, que teve a prisão preventiva decretada nesta terçafeira, peça licença do partido.

Afaste de mim 2 O objetivo seria isolar a crise do resto do PSB, que controla o vizinho Pernambuco.

Na trave A ala do PSL ligada a Luciano Bivar conseguiu na Justiça o bloqueio de ação que havia interrompido as suspensões de 14 deputados. A decisão, porém, não esclarece se os parlamentares podem ter as sanções aplicadas. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro (PSLSP) segue líder na Câmara.

Sementinha Os dirigentes da Aliança pelo Brasil vão exigir critérios, como ser ficha limpa, para os que estiverem na linha de frente da coleta de assinaturas para a nova sigla.

