Conselheiros do CNMP veem aceno de Aras a militares em nomeação

Pagador de promessas A aprovação de Marcelo Weitzel pelo Senado como representante do Ministério Público Militar no CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), na semana passada, foi lida por membros do colegiado como um aceno de Augusto Aras, procurador-geral da República, aos militares.

Pagador de promessas 2 Segundo membros do CNMP, Aras trabalhou pela recondução de Weitzel e pediu ajuda ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para aprová-lo. O esforço foi visto como retribuição ao apoio que ele recebeu na campanha para chefiar o Ministério Público.

