Datena esticará decisão sobre corrida à Prefeitura até o fim do prazo, em abril

Leque Apesar da forte investida de partidos, o apresentador José Luiz Datena ainda se diz relutante e indeciso em relação a concorrer à Prefeitura de São Paulo. Ele deve usar o prazo máximo para bater o martelo –até o limite das filiações, em abril de 2020.

Em todas Mesmo com o assédio de Jair Bolsonaro e a aproximação com o MDB de Paulo Skaf, que pode servir de via caso a Aliança não se viabilize, Datena não descarta uma chapa com Márcio França (PSB).

