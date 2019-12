Weintraub diz que sua gestão abriu cinco universidades federais, mas instituições são fruto do governo Temer

Replay Não passou despercebida a fala de Abraham Weintraub (Educação), na quinta (12), de que a sua gestão abriu cinco universidades federais em 2019, nas suas palavras, “a maior expansão em décadas”.

Meu ex Expectadores, porém, lembram que as instituições citadas –Jataí (GO), Catalão (GO), Agreste de Pernambuco, Rondonópolis (MT) e Delta do Parnaíba (PI)– foram criadas por leis aprovadas em 2018, no governo Michel Temer.

