Em meio à disputa tucana, Doria recebe aviso de isolamento do centro; governador recorreu ao PP e ao DEM

Força da gravidade Em meio à briga pelo comando do PSDB na Câmara, João Doria recebeu o alerta de líderes políticos de que ele e o seu partido estão cada vez mais afastados das siglas de centro. E que o isolamento poderá cobrar seu preço em 2022, com a perda de apoios relevantes na eleição presidencial. Mesmo que, ao fim da atual disputa, o governador se consagre vencedor, ele deve ter em conta que as legendas de centro têm forte resistência ao seu nome e hoje não se esforçam para trabalhar em seu favor.

Passa mais tarde Para manter o número necessário de assinaturas e fazer de seu candidato, Beto Pereira (PSDB-MS), o líder do partido na Câmara, Doria teria pedido ajuda ao PP. Foi negado.

Fica para depois O PP pediu de volta a vaga provisoriamente ocupada por Miguel Haddad (PSDB-SP), suplente e aliado do governador.

Volta ao ninho Doria recorreu então ao DEM, do vice Rodrigo Garcia, que trabalhou para convencer Eli Corrêa Filho (DEM-SP) a ceder a sua vaga na Câmara aos tucanos. Em troca, o deputado poderia assumir uma secretaria no estado. Procurada, a assessoria do Bandeirantes negou a indicação.

SAP O líder na Câmara é eleito pela metade mais um dos deputados da sigla.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta sexta (13) clique abaixo:

Weintraub tem desafetos no núcleo duro de Bolsonaro, mas não entre a família do presidente

Afastado do Inpe por Bolsonaro, Ricardo Galvão é listado como um dos 10 cientistas do ano da revista Nature

Caixa anuncia redução de taxa cobrada de estados e municípios no repasse de verbas federais

Sem Bolsonaro, PSL conversa com PRTB, de Hamilton Mourão, sobre alianças para as eleições municipais