Mudanças no Orçamento de 2020 ampliam emendas impositivas e desagradam ao governo

Meu dinheiro… Mudanças nas regras do Orçamento de 2020, aprovadas nesta terça (10) no Congresso, desagradaram ao governo. Parlamentares aumentaram em pelo menos R$ 5,7 bilhões o valor das chamadas emendas impositivas –ou seja, sem margem para corte pela equipe econômica.

…minhas regras Integrantes do Planalto creem que Bolsonaro vetará o texto, já que, com a medida, o governo entrega praticamente toda a gestão do Orçamento ao Congresso.

Engorda Para destravar as votações neste fim de ano, o governo sinalizou ampliar o pagamento de emendas a deputados em R$ 200 milhões.

