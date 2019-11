Governo insere em projeto liberação de R$ 2 bilhões para pagar emendas

Abre a torneira O governo enviou adendo nesta semana a projeto de lei que será votado pelo Congresso e inseriu na proposta previsão de liberação de mais R$ 2 bi. O valor será usado para pagar emendas prometidas a deputados.

Vai que cola Ao honrar parte das negociações que travou com parlamentares para aprovar a reforma da Previdência, o Planalto tenta melhorar o ambiente no Congresso e evitar danos a propostas importantes, como à medida provisória que remodela o Mais Médicos, que caduca nesta quinta (28). Na noite desta terça (26), a MP foi aprovada na Câmara. Ela ainda precisa ser aprovada no Senado.

DNA O Ministério da Educação mudou o nome da Plataforma Paulo Freire, criada na gestão de Fernando Haddad (PT) para a inscrição de professores em cursos de licenciatura, para Plataforma Capes.

Visita à Folha Soraya Smaili, reitora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), visitou a Folha nesta terça (26). Estava acompanhada de Walter Lima, diretor do Departamento de Comunicação Institucional; Luiz Eugenio Araujo de Moraes Mello, diretor da Agência de Inovação Tecnológica e Social da instituição; e Denis Dana, assessor.

