Senadores lavajatistas pressionam por segunda instância em fevereiro, mas Alcolumbre fecha acordo por abril

Mais tarde ainda Contrariando a expectativa de senadores alinhados à Lava Jato, que querem retomar a votação do projeto que habilita a prisão em segunda instância no início de fevereiro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), já avisou que a proposta só será levada à discussão no plenário em abril. O compromisso foi chancelado pelo líder do governo na Casa, Fernando Bezerra (MDB-PE), que recolheu, nesta terça (10), assinaturas de senadores que consentiram o acordo.

Prorrogação O objetivo da estratégia é dar tempo para que a Câmara faça andar proposta de emenda constitucional que, na visão destes parlamentares, é caminho mais seguro para evitar questionamentos jurídicos no futuro.

Zagueiro O PT deverá ser o responsável por apresentar o requerimento que levará o texto da segunda instância a plenário. A tramitação normal do projeto previa conclusão da votação na CCJ.

Me dê motivos Em uma segunda camada deste acordo, ficou acertado que o primeiro tema a ser votado nesta quarta (11) no plenário do Senado será a proposta que acelera o envio de verbas federais a municípios. Em seguida, entraria o pacote anticrime, de interesse de Sergio Moro (Justiça).

Última moda Senadores se divertiram com a formatação de uma lista de apoiamentos para o caso, dessa vez pelas mãos de Bezerra. A prática virou tendência na Casa. Na semana passada, circulou outra lista pedindo para acelerar a tramitação do projeto na CCJ.

TIROTEIO

Melhor uma política externa errática do que sistematicamente errada. Já se disse: neste governo, o melhor são os recuos!

Do ex-ministro Celso Amorim, sobre idas e vindas de Bolsonaro na decisão de enviar representante à posse do presidente argentino

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta quarta (11) clique abaixo:

Integrantes do PSL veem má-fé em ação na Justiça de deputados punidos; Joice deve ser alçada líder da sigla nesta quarta

Mudanças no Orçamento de 2020 ampliam emendas impositivas e desagradam ao governo

PDT, PSB, PV e Rede estudam se aliar no Rio em 2020 e descartam Macapá e São Luis; grupo quer união na Câmara

Reforma da Previdência de Doria depende do TJ; decisão sobre Piauí provocou boato