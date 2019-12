Integrantes do PSL veem má-fé em ação na Justiça de deputados punidos; Joice deve ser alçada líder da sigla nesta quarta

Por um fio Os 18 deputados punidos pelo PSL recorreram à Justiça para congelar as sanções e chegaram a sofrer uma derrota nesta terça (10) no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Durou pouco, porém.

Gol de mão A decisão foi anulada ao ser constatado que a defesa dos parlamentares entrou com duas ações simultâneas na corte e um dos processos acabou extinto. Integrantes do PSL acreditam que a defesa pode ter agido de má-fé, como uma estratégia para interferir na escolha do juiz do caso.

Próximo capítulo 2 Com a ratificação pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), das punições aos deputados, inclusive a Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), a expectativa é a de que a sigla apresente nesta quarta (11) lista com 22 assinaturas para alçar Joice Hasselmann (PSL-SP) a líder na Câmara.

