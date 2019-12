Itamaraty reclama de demora do Senado em analisar indicações para embaixadas

Guerra fria 1 O clima entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o ministro Ernesto Araújo (Itamaraty) está pesado. O gabinete do chanceler reclama da demora nas sabatinas para indicados para embaixadas. Aliados do senador dizem que ele não pode simplesmente carimbar as nomeações.

Guerra fria 2 O Itamaraty irritou-se especialmente com o que considerou demora nos casos de Líbano e EUA. O Senado nega atraso e diz que os nomes dos indicados já foram liberados para serem sabatinados.

Eu acuso Em audiência na Câmara dos Deputados, o presidente da Comissão Arns, o advogado José Carlos Dias, responsabilizou o ministro da Justiça, Sergio Moro, pelas acusações de abusos cometidos pela força-tarefa federal que atua no sistema prisional do Pará. Moro tem dito que as acusações, que incluem relatos de tortura, são exageradas.

