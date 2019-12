Autor de consulta no TSE sobre assinaturas eletrônicas, MBL diz que tecnologia ‘não serve para nada’

Não curti Autor da consulta ao TSE que liberou o uso de assinaturas digitais para criar partido, o MBL ficou bem menos animado com o resultado do que os bolsonaristas. “Certificado digital não serve pra nada, é uma burocracia bizarra”, diz Renan Santos, coordenador do movimento.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição deste sábado (7) clique abaixo:

Governo prevê ampliar cobertura do Bolsa Família para primeira infância e jovens até 21 anos

Itamaraty reclama de demora do Senado em analisar indicações para embaixadas

Vitória da Turquia contra barreira de Trump anima Brasil na busca por solução para o aço

Reforma da Previdência de Doria foi considerada excessivamente dura até por aliados do tucano

Diretor do Ibram deve ser poupado de expurgo na Cultura; Iphan segue indefinido