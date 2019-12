Vitória da Turquia contra barreira de Trump anima Brasil na busca por solução para o aço

Precedente Uma decisão do mês passado proibindo o presidente Donald Trump (EUA) de impor barreiras ao aço da Turquia animou o Itamaraty, que tenta reverter ação semelhante tomada pelo líder americano contra o Brasil.

Esperança Em novembro, o Tribunal do Comércio Internacional dos EUA decidiu que Trump não poderia impor sanções aos turcos com o argumento de proteção da segurança nacional, o mesmo que usou no caso brasileiro. A ação foi pedida por um importador americano.

