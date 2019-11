Em sinal de que vai manter fala combativa, Lula diz que não se pode ter ‘condescendência’ com o atual governo

Fica como está Lula deu sinais a aliados de que não vai descer o sarrafo de seu discurso contra o governo Jair Bolsonaro, contrariando expectativa de integrantes de outros partidos de oposição e do próprio PT. O petista disse a parlamentares que não é possível ter “condescendência” com os atuais ocupantes do Planalto. Um amigo do ex-presidente avalia que os que esperam outra atitude dele que não essa desconhecem sua natureza política. A polarização, explica, está no DNA do PT desde sua fundação.

Nada menos do que isso Há dentro da própria sigla quem pregue uma mudança no eixo de atuação para uma chave mais propositiva, com o intuito de furar a bolha dos que já simpatizam com a legenda. Mas o piso do discurso que será adotado por Lula foi dado neste fim de semana, no congresso do PT.

Minha linha Integrantes do partido dizem enxergar uma evolução no tom do ex-presidente desde a primeira fala, dada sob a emoção da saída da carceragem de Curitiba, e o último discurso feito no evento partidário. Neste, Lula classificou a atual gestão como um “governo de destruição do país, dos direitos, da liberdade e até da civilização”.

Teto O grupo mais próximo ao ex-presidente defende a manutenção do embate no campo político e diz que Lula já aponta limites ao não pregar o “Fora, Bolsonaro”.

TIROTEIO

Até aqui o governo só pensava em cortar direitos e benefícios sociais. Precisou ser provocado para acordar para a questão

Do deputado Paulinho da Força (SD-SP), sobre o governo decidir incitar projetos sociais próprios após a Câmara lançar pacote contra a pobreza

