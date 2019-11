Aliados de Deltan confessam surpresa e perplexidade após Fux liberar julgamento no CNMP

Até tu Aliados de Deltan Dallagnol confessam um misto de surpresa e perplexidade com a decisão de Luiz Fux, do STF, que liberou o julgamento do procurador no Conselho Nacional do Ministério Público –a sessão rendeu uma advertência. O chefe da força-tarefa da Lava Jato recorreu ao Supremo contra a sanção, mas o clima é de pessimismo.

Célebre O ministro sempre foi visto como um aliado da operação. Ele chegou a ser mencionado em mensagens obtidas pelo The Intercept. No texto, o procurador narrava um encontro com Fux ao então juiz Sergio Moro, que concluiu: “In Fux we trust”.

Poucos amigos Nem Moro nem Dallagnol reconhecem a autenticidade das mensagens. O recurso de Deltan será avaliado pela Primeira Turma do STF. Hoje, só um voto a favor é dado como certo.

Contagioso Integrantes do Ministério Público dizem que as investigações que levaram à prisão de desembargadores da Bahia por suspeita de venda de sentenças devem chegar a outros Poderes do estado.

