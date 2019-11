Integrantes do Ministério da Defesa criticam veto de Bolsonaro à Folha em licitação

Nada com isso Pessoas próximas ao ministro Fernando Azevedo Silva (Defesa) criticaram a decisão de Jair Bolsonaro de excluir a Folha de licitação do governo para a assinatura de jornais. Esses militares avaliam que o gesto, combinado às recentes declarações sobre o AI-5 de Eduardo Bolsonaro e Paulo Guedes (Economia), soa autoritário.

Deixa para lá O ministro da Defesa, segundo relatos, chegou a conversar com o presidente sobre a inconveniência de falar a respeito do ato institucional mais duro da ditadura militar.

TIROTEIO

‘Você nunca saberá o quanto custou à minha geração preservar sua liberdade. Espero que faça bom uso’. Como filho de ex-exilado, sei o que é um valor inegociável

Do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com citação a John Adams, após as ofensivas do governo à imprensa e à Folha

