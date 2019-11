Defesa de Deltan deve ir ao Supremo para derrubar advertência alegando prescrição

Vai ter luta A defesa de Deltan Dallagnol prepara um mandado de segurança ao Supremo contra a advertência que o procurador recebeu do Conselho Nacional do Ministério Público, nesta terça (27), por ter dito que alguns ministros do STF aparentavam “leniência com a corrupção”.

Vai ter luta 2 Um dos questionamentos que será feito pelos advogados diz respeito aos critérios de cálculo do tempo em que de processos administrativos disciplinares prescrevem no CNMP.

Vai ter luta 3 A defesa de Deltan entende que o prazo para que o caso que lhe rendeu uma punição nesta terça expirou em outubro e vai sustentar, com base nessa tese, que o processo não poderia ter sido julgado pelo colegiado.

