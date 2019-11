Frente da Agropecuária prepara explicações sobre alta da carne

Meu cercado A Frente Parlamentar da Agropecuária prepara uma cartilha para entregar a líderes partidários na próxima semana com dados sobre o aumento do preço da carne. A ideia é explicar os motivos da escalada e evitar que as críticas hoje direcionadas ao governo cheguem a produtores e frigoríficos.

Culpa dos comunistas O setor se engajou nos últimos meses para que os chineses liberassem a exportação de carne ao país e 38 frigoríficos obtiveram autorização para vender àquele país –a fila de espera supera 70.

Culpa dos comunistas 2 Segundo a FPA, quem já tem a certificação de exportação está comprando carne de quem ainda está na fila, tamanha é a procura externa. Esse fenômeno ajuda a explicar a alta no mercado interno.

Tudo passa O aumento no consumo dos chineses, porém, é temporário, avalia um integrante da FPA, pois eles buscarão fornecimento em mercados concorrentes. A expectativa de produtores é a de que o preço deva começar a ceder por volta de fevereiro.

