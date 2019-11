Defesa de Dallagnol alega que decisão da 1ª instância mantém suspensa análise de processo contra o procurador

Salve-me quem puder Com a decisão de Luiz Fux, do STF, de liberar a análise no Conselho Nacional do Ministério Público de representação contra Deltan Dallagnol, o procurador vai tentar usar vereditos de instâncias inferiores da Justiça para ganhar tempo.

Água mole… “A rigor não pode haver julgamento porque há decisão da 5ª Vara Federal do Paraná que impede”, diz o advogado de Dallagnol, Alexandre Vitorino. Até aliados do procurador admitem que, hoje, o placar no CNMP é amplamente desfavorável a ele, como mostrou o Painel na segunda-feira (18).

…em pedra dura Aliados de Dallagnol temem uma escalada das sanções: a expectativa hoje é por advertência, mas há representação da senadora Katia Abreu (PDT-TO) que prega a remoção dele da coordenação da Lava Jato. Ele é alvo de 16 questionamentos.

